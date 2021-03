Acre mantém bandeira vermelha na semana e lockdown sábados e domingos

O governo do Acre está confirmando que mantém as medidas de restrição de mobilidade social visando o combate ao novo coronavírus no Estado –a bandeira vermelha durante a semana e lockdown sábados e domingos.

A medida acompanha orientação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (Caecovid).

Veja a nota assinada pelo secretário de Saúde, Alysson Bestene:

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (Caecovid) e o governo do Estado do Acre informam que as medidas restritivas do decreto nº 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, em conjunto com a resolução do Caecovid nº 18, de 28 de fevereiro de 2021, referente ao nível de emergência (fase vermelha) para os dias úteis da semana, e com medidas mais restritivas aos fins de semana e feriados, permanecem em vigor em todos os municípios do estado, até decisão em contrário.

Alysson Bestene

Coordenador do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19