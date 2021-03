Homem é detido com cartucheira e produtos suspeitos no Ramal da Zezé, em Rio Branco

Militares da Companhia de Policiamento com cães (Cpcães), do Batalhão de operações especiais (Bope), prenderam um suspeito de roubo e apreenderam uma espingarda, no ramal da Zezé, no sábado, 20 de março.

Após receberem informações do roubo no ramal da Zezé, a guarnição realizou patrulhamento na região e avistou um dos possíveis autores, ainda nas proximidades do local da ocorrência.

Após abordagem, foi encontrado com ele uma arma (espingarda e munições) e uma mochila com objetos (relógio, jóias, roupas, carteira). O suspeito assumiu ter participado do crime.