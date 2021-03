Fortes chuvas causam rompimento na BR 317 e deixam Alto Acre ameaçado de isolamento

A BR 317 rompeu totalmente no KM 264. Ainda não se sabe as causas do problema mas a Polícia Rodoviária Federal teve de enviar uma equipe ao local para controlar o trânsito e há notícias de fortes chuvas naquela região.

O rompimento ocorreu 28 em uma região movimentada, há 28 quilômetros da cidade de Epitaciolândia.

Vários problemas semelhantes tem ocorrido nas duas BRs do Acre, a 317 e a 364. As fortes chuvas tem provocado o deslocamento do solo e erosões. Em alguns casos, igarapés transbordam e cobrem o leito das estradas.

Assista: