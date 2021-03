Agência Brasil

A pandemia do novo coronavírus segue mobilizando os estados em todo o país. Em Pernambuco, os municípios do Sertão do Pajeú decidiram, por unanimidade, fechar todas as atividades na região a partir da próxima quarta-feira (24) até o dia 28 de março. Fizeram parte da decisão 20 municípios. Será permitido o funcionamento apenas de farmácias e postos de combustíveis. Os demais comércios e serviços só poderão funcionar por delivery.

Ainda em Pernambuco, uma liminar do Tribunal de Justiça determinou o aumento da frota de ônibus na Região Metropolitana de Recife para 100%, com o número de passageiros por veículo limitado ao número de assentos. Em caso de descumprimento, os gestores do transporte público da capital pernambucana devem pagar multa diária de R$ 10 mil. A ação foi motivada pela Defensoria Pública. A entidade pede que os passageiros denunciem a empresa que não obedecer as medidas.

No Acre, o governo anunciou, nesta sexta-feira (19), o fechamento de um acordo para aquisição de 700 mil doses da vacina Sputnik V. O acordo foi feito por meio do consórcio de governadores do Nordeste, que articulou a compra do imunizante russo.

No Distrito Federal, as medidas restritivas já adotadas foram prorrogadas por mais seis dias. O decreto local, restringindo parcialmente o funcionamento do comércio, terminaria nesta segunda-feira (22).

Em Santa Catarina, um novo decreto começa a valer neste sábado (20). E as regras seguem até o dia 6 de abril com horários escalonados para o funcionamento do comércio. A medida não determina o fechamento de nenhum tipo de estabelecimento, desde que atendam com até 25% da capacidade.

O decreto de Santa Catarina também estabelece multa de R$ 500 para quem estiver sem máscaras em locais fechados. Mas a multa só será cobrada a partir do dia 23 de março, para dar tempo das pessoas adquirirem a proteção.