Emurb interdita ruas Floriano Peixoto e av. Getúlio Vargas para reparos na drenagem da região

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), comunica que a Avenida Ceará, entre a Floriano Peixoto e Getúlio Vargas está interditada desde o início da manhã deste sábado, 20, para a reparos na parte de drenagem.

Equipes da Emurb estão no local desde que receberam um chamado de que a rua estava cedendo. O prefeito Tião Bocalom, preocupado com a situação, foi verificar a situação e solicitar que o trabalho fosse feito com qualidade e cuidado para não causar mais transtornos à população.

De acordo com o diretor de Obras, Assis Benvindo, será necessário refazer a parte de drenagem nesse ponto da Avenida Ceará e deve ser realizado durante todo o dia de hoje, inclusive à noite.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) está fazendo a sinalização para que esse trecho seja evitado pelos motoristas até que o serviço da Empresa termine.