Cidade do Piauí não tem casos de Covid-19 há vinte dias; assista e saiba como

No pior momento da pandemia no Brasil, a cidade de Patos do Piauí não tem nenhum caso de Covid há 20 dias, como mostra a reportagem do Jornal da Band deste sábado (20).

O carro de som que passa todos os dias divulgando os cuidados contra a doença é apenas uma das medidas adotadas no município do interior do estado.

Um ano depois do início da pandemia, os moradores continuam atentos à mensagem, todos usando a máscara e fazendo um esforço coletivo que fez o município zerar os casos num momento crítico no país.

Em Patos do Piauí, agentes de vigilância sanitária vão de casa em casa orientar e fiscalizar os moradores. Além disso, controlam a entrada da cidade com a ajuda da polícia militar para garantir que o vírus não venha de fora.

A cidade nunca parou, mas fez mudanças importantes. A igreja está fechada há um ano e levou a missa para o ar livre, com distanciamento social e lugares marcados.

O comércio funciona de segunda a sexta-feira, mas só três pessoas podem entrar nos estabelecimentos por vez. Na educação, uma força-tarefa de pais e professores garante que os alunos sem acesso à internet continuem estudando.

A vacinação também ajuda. Todos os idosos com mais de 80 anos que vivem na cidade já foram imunizados. Patos do Piauí agora espera receber mais doses para continuar a campanha e acabar de vez com a Covid no município.