Sistema Fecomércio entrega 5 mil cestas básicas em Rio Branco

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC concluiu na manhã desta quinta-feira,18, com a entrega das doações ao município de Rio Branco, o total de 5 mil cestas básicas, 4 mil kits de limpeza e 4 mil fardos de água, destinados a sete dos dez municípios atingidos pelas enchentes.

A prefeitura de Rio Branco recebeu do Sistema Fecomércio 1300 kits de limpeza, 1200 fardos de água mineral e 1850 cestas básicas que, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, irá entregar essas doações às famílias necessitadas.

O superintendente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Deywerson Galvão, explicou que a união dos empresários brasileiros sensíveis à situação do Acre, contribuíram para que essas doações fossem possíveis. “Como sempre fizemos, ajudamos a sociedade que foi atingida. E agradecemos as parcerias, pois sem elas, não existiria essa entrega aos municípios e pretendemos continuar com esse olhar social que é a força do nosso Sistema”.

A primeira-dama Ana Paula Cameli, representou o Governo do Estado, um dos parceiros nesta ação humanitária, na solenidade de entrega das doações ao município de Rio Branco. “O Mesa Brasil está com esse trabalho desde o início da pandemia e agora intensificaram por conta das enchentes e da situação que o Estado vem vivenciando e com essa união conseguiremos amenizar a dor dessas pessoas”.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, demonstrou sua gratidão a Federação do Comércio pelas doações recebidas, pois vários atingidos pelas enchentes na capital perderam tudo. “Não tenha dúvida nenhuma que para elas [famílias] significa muita significa, significa que vão ter comida hoje, amanhã, depois. Não tenha dúvida nenhuma que temos um sentimento grande de gratidão”, finalizou Bocalom.

Desde o início da pandemia no Estado, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC vem atendendo aos mais necessitados com doações de cestas básicas e refeições. Aos desabrigados pelas enchentes dos rios acreanos já entregaram mais de 50 mil refeições em abrigos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e com a parceria do Governo do Estado, 7º BEC e Prefeituras levou a sete municípios atingidos pelas cheias cestas básicas, água mineral e kits de limpeza.