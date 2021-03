No Brasil, quase metade das novas internações em UTIs por covid não é de idosos

A proporção de pessoas com menos de 60 anos entre as internações em UTIs por covid-19 nunca foi tão alta no Brasil. Pacientes nessa faixa etária eram 35,6% das internações feitas em dezembro. Passaram a 48,4% em março. Ou seja, quase metade das pessoas que foram até agora para a UTI neste mês é de gente abaixo de 60 anos.

Os dados são do Poder360, que não obteve informações sobre o Acre.

Esse é o maior patamar de internados não idosos até agora e aponta para uma mudança no perfil de contágio e adoecimento. Do começo da pandemia até até o início de 2021, a proporção pessoas de mais de 60 anos entre os internados sempre foi muito superior a todo o resto da população. Agora, não mais.

O percentual de idosos nas novas internações caiu ao seu nível mais baixo. Foi de 64,4% do total em dezembro para 51,6% das entradas em UTI em março.

E não caiu apenas em proporção. O grupo de pessoas acima de 60 anos foi o único no qual o número absoluto de novas internações também caiu de janeiro a fevereiro, último mês fechado. Foi de 18.173 para 14.506.