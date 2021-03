Governo reforça parceria com prefeituras contra pandemia e enchente

Representando o governador do Estado, Gladson Cameli, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Carlos Batista, visitou os municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul nesta semana, a fim de fortalecer a parceria entre governo e prefeituras, bem como agradecer as ações de resposta durante as inundações provocadas pelas cheias dos rios Iaco, Envira, Tarauacá e Juruá.

Nas reuniões com os representantes de cada cidade, foram abordados assuntos como as ações durante a crise causada pelas inundações, reafirmando a presença do governo do Estado nessas localidades, por meio do Corpo de Bombeiros, tanto no momento da assistência e retirada de famílias quanto no retorno aos lares.

Na oportunidade, também foi abordada a prevenção à Covid-19, apresentando a campanha “Aceita uma máscara?”, que visa alertar a população sobre a necessidade de isolamento e uso da máscara, reforçando a importância do envolvimento de todos para que seja possível combater a pandemia.

“Em nome do governador Gladson Cameli, agradecemos os excelentes trabalhos realizados durante as inundações, fortalecendo os laços entre Estado e municípios”, afirmou o coronel Batista.

Sena Madureira

A reunião em Sena Madureira foi realizada na terça-feira, 16, e contou com a presença do vice-prefeito, Gilberto Lira; do coordenador municipal de Defesa Civil, Carlos Dávila; e do comandante do 6º batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente Gustavo Marinho.

Em sua fala, Gilberto Lira reiterou a parceria da Prefeitura e Estado: “Parabenizamos o governo e o Corpo de Bombeiros pelo belíssimo trabalho que foi desenvolvido nessa enchente, além do excelente serviço prestado normalmente. A atuação foi fundamental para que pudéssemos enfrentar umas das maiores enchentes que atingiu nossa cidade”.

Feijó e Tarauacá

As reuniões em Feijó e Tarauacá foram realizadas na quarta-feira, 17. Representando a Prefeitura de Feijó, o secretário municipal de Administração, Wisley Monteiro, destacou e agradeceu o apoio do Estado, por meio do CBMAC, durante a cheia do Rio Envira. “O Poder Executivo municipal continuará à disposição para auxiliar no que for preciso, podem contar com nosso apoio na campanha de prevenção à Covid-19”, afirmou.

Em Tarauacá, a prefeita Maria Lucineia ressaltou o apoio do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, diante da maior enchente enfrentada pelo município: “Agradecemos o governador Gladson Cameli pelo apoio e, ao recebermos o coronel Batista, vemos a importância e preocupação do governador em colocar pessoas comprometidas e atuantes, que vão ao encontro daqueles que precisam, principalmente nos municípios mais isolados do estado. Estaremos empenhados na campanha ‘Aceita uma máscara?’, visto que já perdemos tantas pessoas para essa doença”.

Cruzeiro do Sul

Já em Cruzeiro do Sul, a visita foi realizada na manhã desta quinta-feira, 18, quando o prefeito Zequinha Lima também externou seus agradecimentos pela parceria estabelecida no enfrentamento à pandemia e enchente que atingiram o município. “Passamos por um momento difícil e não conseguiríamos o êxito se não fosse a parceria com essa instituição que tem conhecimento, experiência e preparo para isso”, disse Zequinha.

O comandante-geral do CBMAC, coronel Batista, afirmou estar muito satisfeito com o resultado das reuniões. “Foi muito proveitoso, pois é um momento de união e temos que fortalecer as ações envolvendo Executivo municipal, estadual e a população em geral em uma campanha em prevenção à Covid-19, para que possamos, o mais rápido possível, reduzir os casos de pessoas contaminadas e evitar a proliferação do vírus. Minha gratidão ao governador Gladson Cameli e também à nossa tropa, a cada militar e voluntários que se dedicaram ao máximo no enfrentamento das enchentes”, afirmou.