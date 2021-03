Os preços médios do etanol hidratado subiram em 25 estados e no Distrito Federal na última semana, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Apenas Minas Gerais registrou queda, de 0,05%. Nos postos pesquisados pela ANP, o preço médio do etanol subiu 1,53% nesta semana ante a anterior, de R$ 4,121 para R$ 4,184 o litro.

Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 3,981, alta de 0,81% ante a semana anterior.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,859 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 3,981, foi verificado no mesmo Estado. O maior preço médio, de R$ 5,960 o litro, foi verificado em um posto do Acre. E o preço máximo foi no Rio Grande do Sul, de R$ 6,578.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país avançou 26,37%. O estado com maior alta no período foi o Acre, onde o litro subiu 42,93%, de R$ 4,170 para R$ 4,803. Na apuração mensal, todos os Estados apurados e o Distrito Federal apresentaram valorização do biocombustível – no Amapá não houve apuração na mesma semana do mês anterior, portanto não foi possível comparar.

CNN