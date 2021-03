Devotos acreanos celebram hoje (19/3) Dia de São José, padroeiro dos trabalhadores

Nesta sexta-feira, 19 de março, o seminário maior São José celebra o dia dedicado ao seu padroeiro. A programação conta com a missa solene em honra a São José presidida pelo bispo diocesano Dom Joaquín Pertíñez. Após a celebração serão realizadas atividades culturais, com a participação dos seminaristas.

Com o advento a pandemia neste ano o seminário não poderá celebrar a festa do seu padroeiro com a presença do público, como era de costume nos anos anteriores, o que para os seminaristas é uma nova experiência. ‘É muito diferente porque sempre celebramos nosso patrono com a comunidade diocesana. A festa é uma honra a São José e é a ocasião em que abrimos as portas do seminário para que a comunidade possa celebrar conosco, e celebrando juntos.’ Declara o seminarista Matheus Santos.

Matheus acrescenta ainda que, ‘Não posso dizer que o sentimento seja de tristeza, porque afinal, estamos com vida e saúde, e podemos festejar com alegria. Embora não podemos festejar com alegria. Embora não podemos festejar com a mesma alegria, será um momento de comunhão em que recordaremos todos aqueles que celebraram conosco.’

Quem é São José?

São José é considerado o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Conhecido como esposo da virgem Maria, modelo de pai e esposo, protetor da Sagrada Família. São José foi escolhido por Deus para ser o patrono de toda igreja, esteve ao lado de Maria em todos os momentos, principalmente na hora do parto, que aconteceu em um estábulo, em Belém. Educou e protegeu o Menino Jesus.

Foi um homem justo, trabalhador e exemplo de pai. A simplicidade e a fidelidade fizeram de São José o protetor escolhido por Maria e para o próprio Jesus, e bem para todos nós.

Oração a São José

Ó glorioso São José, Pai e Protetor das almas virgens, nosso Pai e Provedor, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus, que é a mesma inocência, e Maria, a Virgem das virgens: Nós vos suplicamos e constantemente rogamos, por Jesus e Maria, esse dúplice penhor a Vós tão caro, façais que, preservados de toda mancha, incontaminados no pensamento, puros de coração e castos de corpo, sirvamos constantemente a Jesus e Maria, em uma perfeita castidade. Amém