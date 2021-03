Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre

A tradicional Baixaria foi tranformada por uma chef acreana que vive em São Paulo. Nesta reportagem assinada por Marina Marques há muito mais que isso: leia e descubra um pouco mais dos pratos acreanos.

Só debocha da existência do Acre quem não conhece a história do estado, fundado em 1962. Disputado pela Bolívia, pelo Peru e pelo Brasil, o território foi palco de lutas armadas e a questão só se resolveu com acordos internacionais, nos anos 1920 – envolveu até o Barão de Rio Branco, ministro das Relações Exteriores.

Orgulhosa de sua terra, Amanda Vasconcelos, 30 anos, se descreve como acreana do pé-rachado, como eles carinhosamente chamam os conterrâneos. Nascida em Rio Branco, ela viajou a São Paulo em 2011 para estudar arquitetura, curso que deixou quando seguiu o amor pela gastronomia. “Vim escondida dos meus pais, eles não queriam que eu morasse aqui. Falei que ia passar férias”, conta.

A flor de jambu é conhecida pelo sabor picante e por causar a sensação de dormência na boca – ela era usada como anestésico natural pelos indígenas. No drinque Canavial Elétrica, feito com gim Beerita, caldo de cana e limão, acrescenta complexidade ao gosto.

