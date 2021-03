TCE percorre secretarias e postos fiscalizando vacinação da Covid-19 nos municípios do Acre     

Duas equipes de técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Acre estão percorrendo os municípios fiscalizando os procedimentos adotados pelas prefeitura para vacinação contra a Covid-19.

Os auditores de Controle Externo da Corte de Contas estão verificando in loco as metodologias aplicadas durante a vacinação. No total serão fiscalizados 13 municípios acreanos incluindo a capital, Rio Branco.

Nesta primeira etapa uma equipe de técnicos fiscaliza os municípios com visitas nas Secretarias Municipais de Saúde e postos de Vacinação de Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Outra equipe atua nos municípios de Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

O trabalho faz parte da instrução do Processo TCE/AC nº 139.631, que trata da Política Pública de distribuição em todo o Estado, das vacinas contra a COVID-19. “Está sendo verificado in loco se estão realmente adotando as medidas que foram estabelecidas, grupos prioritários, questão da idade e com o passar dos dias houve certa aglomeração e confusão nesta distribuição. Caso seja encontrada alguma irregularidade, alguma anormalidade, o Tribunal vai abrir um processo para apurar responsabilidade a parte e analisar caso a caso”, disse Luíz Gustavo Maia Guilherme, diretor de Auditoria Financeira e Orçamentária do TCE.