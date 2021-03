Socorro Neri realiza live para falar sobre os contratos de garis e margaridas

A ex-prefeita Socorro Neri (PSB) decidiu reagir às acusações feitas pelo atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em relação aos contratos realizados pela antiga gestão no caso da Zeladoria e marcou para esta quinta-feira, 18, às 9 horas, uma live pelo Google Meet para explicar os contratos de trabalho dos garis e margaridas, mostrando a legalidade das ações tomadas em sua gestão.

Em nota à imprensa, Socorro destacou que entregou a prefeitura saneada, sem dívidas, sem denúncias e com R$ 72 milhões em caixa.

Em entrevista à TV Gazeta, Bocalom afirmou que ao assumir a gestão foi verificado que os pagamentos em relação às empresas terceirizadas da Zeladoria eram realizados fora do Termo de Referência. Segundo ele, as empresas recebiam por postos de trabalho, porém o documento colocava o pagamento baseado por metro quadrado.

O resultado desse impasse em relação aos contratos, culminou no episódio dos garis e margaridas sendo atacados com uso de spray de pimenta e cassetete por parte de policiais da Tropa de Choque do BOPE em frente à sede da Zeladoria de Rio Branco na última segunda-feira (15). A categoria reivindicava pelo pagamento dos salários de janeiro e fevereiro que estavam atrasados.