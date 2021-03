Dois são detidos pela PF no aeroporto de Rio Branco tentando viajar com 36kg de cocaína

Em intensificação dos trabalhos no Aeroporto de Rio Branco, a Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira dois homes que transportavam mais de 36 kg de cocaína. Na ocasião, diversos policiais realizavam a triagem e averiguação de bagagens quando foi identificada a droga escondida.

Os presos responderão por tráfico de drogas interestadual, cuja pena pode ultrapassar 15 anos de prisão.

Somente de janeiro a março deste ano, sete prisões já foram realizadas pela Polícia Federal no Aeroporto de Rio Branco, fruto do grande reforço de fiscalização policial e investigações envolvendo os pontos de saída de drogas pela via aérea e terrestre. Em menos de três meses, já foram apreendidos aproximadamente 50 quilos de cocaína.