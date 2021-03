Mulher é presa no RJ embarcando para Rio Branco com US$40 mil presos ao corpo

Por iG Último Segundo

No Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (18), agentes da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio/ Galeão (DEAIN/RJ), apreenderam uma mulher de 29 anos, que tentava embarcar para o Rio Branco, no Acre com cerca de 40 mil dólares escondidos no corpo . As informações foram apuradas pelo Metrópoles.