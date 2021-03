Jordão recebe investimentos de R$2,5 milhões para ações pós-alagação e reforma do aeroporto

Isolado na selva amazônica, no interior do Acre, o município de Jordão vai ganhar em breve um aeroporto reformado e revitalizado. Na tarde desta quinta-feira, 18, o governador Gladson Cameli assinou ordem de serviço e convênio que somam R$ 2,5 milhões para investimentos emergenciais na cidade.O primeiro repasse, no valor de R$ 100 mil, foi liberado por meio da Operação Apoio, coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), que destina, para cidades afetadas pela enchente, recursos financeiros para limpeza preventiva no combate à dengue, retirada de entulho e desobstrução de vias atingidas pelas cheias.

O maior investimento, porém, foi a autorização para início dos trabalhos de reforma, revitalização e cercamento do aeroporto. Orçada em R$2,4 milhões, a obra tem prazo de conclusão de 150 dias. Mais de 80% da matéria-prima já está no canteiro de obras da empresa responsável.

“O governador determinou ao nosso departamento revitalizar todos os aeroportos do interior. Jordão vai ser o primeiro a ficar pronto. Para o período do verão, teremos outras obras aqui no município. Além dos recursos financeiros, colocamos nosso pessoal à disposição da prefeitura”, disse Petrônio Antunes, presidente do Deracre.

O prefeito de Jordão, Naudo Ribeiro, observou que essa foi a terceira visita de Gladson ao município em um curto espaço de tempo e sempre, segundo ele, levando benfeitorias para a população.

“A gente fica feliz com sua presença aqui, governador. É muito gratificante, ainda mais quando vem trazendo recursos para melhorar a vida das pessoas do Jordão. Muito obrigado. Estamos prontos para novas parcerias”, disse.

Gladson Cameli agradeceu e lembrou que o trabalho vem sendo realizado graças ao esforço de toda uma equipe que vem se empenhando intensamente, apesar do momento crítico que o estado atravessa por causa da pandemia da Covid-19. Acompanharam também o governador a Jordão o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, e a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro.