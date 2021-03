Campanha Defensoria Solidária realiza entrega de doações em Tarauacá

A Defensoria Pública do Estado do Acre na ocasião representada pelo defensor público titular do município de Feijó, Diego Oliveira, realizou nesta quarta-feira, 17/3, a entrega de doações da campanha Defensoria Solidária, no município de Tarauacá.

Com uma população aproximada de 43.151 pessoas, Tarauacá foi a segunda cidade mais afetada pelas enchentes. Cerca de 28 mil pessoas ficaram em situação de extrema vulnerabilidade.

No total, foram entregues no município mais de 1 tonelada em alimentos, 1.440 unidades de água mineral (120 fardos), 1.543 itens de vestuário e calçados, além de produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, utensílios domésticos e brinquedos.

A entrega dos donativos foi realizada por meio de Termo de Doação, assinado entre a DPE/AC, a Prefeitura de Tarauacá e a Secretaria Municipal de Assistência Social, que realizará a distribuição das doações à população. Na ocasião, a prefeita da Tarauacá, Maria Lucineia Menezes, agradeceu o apoio da Defensoria e ressaltou a importância da ação solidária.

“Em nome de toda a população quero agradecer esta ação da Defensoria, esse órgão sensível aos problemas da população, que se dispôs a trazer os donativos até nosso município, tão afetado pelas enchentes”, disse a prefeita.

Participaram da entrega o vice-prefeito do município de Tarauacá, Raimundo de Freitas, a secretaria de assistência social do município, Camila Albuquerque, a chefe do gabinete-geral da DPE/AC, Sandy Reis, a chefe do Setor de Humanização, Malyrem Teixeira, a psicopedagoga da Equipe Multidisciplinar, Reinildes Galvão, além dos servidores da DPE/AC, Paulo André Félix, Marcelo Vieira e Pedro Lima.

Para a defensora-geral Simone Santiago esta é a vocação da Defensoria Pública, de estar ao lado da população atendendo as suas necessidades em circunstâncias diversas. “A DPE está promovendo ações constantes de apoio às famílias que foram afetadas pelas enchentes do Acre. Nossa intenção é somar, é ser aliada nesse momento de grande dificuldade que a população enfrenta”, disse Simone Santiago.

A campanha Defensoria Solidária é uma iniciativa da DPE/AC, em parceria com a Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre) e o Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas arrecadou 8.557 reais, que foram convertidos em 2 toneladas de alimentos, entregues até agora nos municípios mais afetados pela alagação. A ação solidária contou, também, com o apoio da Defensoria de Pública de Rondônia (DPE/RO), servidores da DPE/AC e a comunidade em geral.