Bittar: “Não criem falsas expectativas com a chegada da vacina”

O senador Márcio Bittar (MDB), relator do Orçamento Geral da União, declarou que, não se pode criar falsas expectativas com a chegada de vacina em grande quantidade para a vacinação em massa da população. Segundo ele, essa é uma de suas preocupações: Não levar a população a acreditar que tem vacina para todo mundo em poucos dias porque pode não ser verdade.

Bittar autorizou o coordenador da bancada federal, senador Sérgio Petecão (PSD), a colocar seu nome na reivindicação ao presidente Jair Bolsonaro solicitando a vacina urgente em toda a Amazônia, inclusive no Acre.

Porém, ele alerta que os estados mais ricos da federação não vão renunciar à vacina. “Alguém acredita que São Paulo mandará vacina para o Acre”, indagou, lembrando que todas as doses de vacina que vieram para o Acre foram mandadas pelo governo federal. “É preciso fazer justiça ao presidente Jair Bolsonaro”, salientou.

“A vida e a morte estão no poder da língua; aquele que bem a utiliza come do seu fruto”. (Salomão, filho do rei Davi e Bateseba)

Mara deixa o ninho tucano

A deputada federal Mara Rocha deverá mesmo sair do PSDB nos próximos dias migrando para o Partido Liberal, o PL. A decisão foi confirmada pelo irmão, o vice-governador major Rocha (PSL). Sua permanência ficou insustentável na sigla depois das últimas eleições, principalmente os conflitos com a direção nacional tucana.

Bolsonarista

Mara Rocha joga no time do presidente JB. As relações com a executiva nacional do PSDB também azedaram quando o partido se negou a ajudar financeiramente os candidatos a prefeito na eleição do ano passado.

Socorro no jogo

O prefeito Tião Bocalom, o velho Boca, do PROGRESSISTA, provocou a ex-prefeita Socorro Neri (PSB) e ela aceitou entrar novamente na arena política para um 3º turno das eleições. Socorro teve atritos com o PT e outros partidos, na em termos de gestão não cometeu irregularidades.

De camarote…

O governador Gladson Cameli assiste de camarote a confusão política na prefeitura de Rio Branco com extensão para o PROGRESSISTA. Aliás, o velho PP, está empanzinado de poder. A crise é apenas refluxo disso.