Sena Madureira recebe doação de mais de 5 toneladas de donativos, do grupo Disdal

A Prefeitura de Sena Madureira recebeu na manhã desta terça-feira (16) uma doação de mais de 05 toneladas de donativos que foram doados pelo grupo DISDAL, através de uma parceria com as empresas Lacta, Condor, Marilan e Nívea. Além disso, a ação de solidariedade contou com a participação da Loja Maçônica, e da empresa Frios Vilhena, que cedeu o caminhão para o transportes dos donativos.

Entre os itens que foram doados, estão alimentos não perecíveis, kits de limpeza, materiais de Higiene, as doações foram entregues diretamente no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e posteriormente serão distribuídas para as famílias que foram afetadas pela última enchente que atingiu o município.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito Mazinho Serafim, do vice-prefeito Gilberto Lira, do Gerente Regional da Disdal, Rui Arruda, do Secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, da Secretária de Administração Adriana Martha e do Representante da Loja Maçônica Júnior Aielo.

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) agradeceu ao Grupo Disdal e Parceiros por destinar essas doações para o município. “Esse é um momento em que a nossa população está necessitando de ajuda, por isso essas doações são muito importantes. Fica aqui meus agradecimentos ao amigo Rui Arruda, a todo o Grupo Disdal e as empresas que abraçaram essa causa, e vieram ao nosso município trazer esses donativos. Se não bastassem os problemas causados pela pandemia da covid-19, Ainda veio essa alagação e acabou com o pouco que muitas pessoas tinham. Mas com ajuda de parceiros assim como vocês, estamos conseguindo dar a assistência necessária para as famílias. Muito obrigado, tenha a certeza que essa ajuda chegou em uma boa hora “, frisou o prefeito.

O Gerente da Disdal na Região Norte, Rui Arruda destacou que essa ação social é uma forma de retribuição da empresa à população de Sena Madureira, tendo em vista que na cidade existem muitos clientes. “Nossa empresa tem mais de 15 anos de atuação aqui no Estado, incluindo Sena Madureira. Então nada mais justo que nós retribuirmos o que temos recebido dos moradores que compram nossos produtos, nos ajudando a crescer e gerar empregos, pois isso é muito positivo. Entregamos aqui no CRAS porque sabemos que de fato essas doações vão chegar à quem mais precisa, conheço o Secretário Daniel, sei da sua índole, do seu caráter ilibado, por isso não tenho dúvidas que esse trabalho tem sido realizado com seriedade. É uma satisfação imensa poder ajudar a população de Sena Madureira nesse momento de dificuldade, agradeço aos irmãos da Loja Maçônica, às empresas Marilan, Lacta, Nívea e Condor por participarem dessa campanha de arrecadação, e à empresa Frios Vilhena por ceder o caminhão para que pudéssemos trazer os produtos”, declarou o Gerente.

O Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano também externou seus agradecimentos à Disdal pela ajuda destinada às famílias de Sena Madureira. “O Rui me ligou ainda durante a cheia perguntando como estava a situação aqui no município, e se poderia ajudar com alguma coisa, imediatamente falei das dificuldades que estávamos vivenciando e disse que toda ajuda era bem vinda. Agradeço à ele por ter esse coração gigante, e por sempre está disposto à ajudar o próximo. Quando ele falou que estava trazendo umas coisinhas, não imaginei que eram tantas, o caminhão baú está completamente lotado, e os produtos são todos de qualidade. Agradeço aos amigos da Disdal, Loja Maçônica, e demais empresas envolvidas nessa importante ação de solidariedade”, ressaltou o Secretário.