A Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa) retoma nesta quinta-feira (18), das 8h às 17h, a aplicação da primeira dose do vacina contra a Covid-19 em idosos com 70 anos ou mais.

Dois drive thru estarão atendendo: no antigo pátio do Detran, em frente ao 7° BEC, e outro na Arena Acreana, no 2o Distrito.

Além deles, haverá vacinação nas Uraps Hidalgo de Lima, Roney Meireles, Eduardo Assmar e na Policlínica Barral y Barral.