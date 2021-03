Prefeitura paga empresas de limpeza e diz que prioridade da gestão são os trabalhadores

Da

Depois de uma estressante negociação com as empresas, a Prefeitura de Rio Branco conseguiu, finalmente, efetuar o pagamento pelos serviços que prestaram ao município.

Na manhã desta terça-feira, 16, as empresas JWC e Etropus emitiram as notas fiscais com os valores que foram detectados pela prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), através da medição feita pelo programa SitGeo, que é um programa de georreferenciamento.

O diretor de gestão da secretaria, Marcos Cavalcante, disse que o entrave foi solucionado. “As empresas aceitaram aquilo que lhe é devido. Agora as empresas devem pagar seus trabalhadores” disse o diretor, que revelou que, o próximo desafio da prefeitura é regularizar toda a documentação das empresas. “Algumas delas não têm as certidões de regularidade fiscal, trabalhista e recolhimento de FGTS e a prioridade na nossa gestão são os trabalhadores” disse o diretor.

Marcos Cavalcante anunciou ainda que a Zeladoria do Município fará licitações por postos e não mais por metro quadrado para evitar transtornos futuros. “A metodologia de apuração desses valores é precária. O rio-branquense paga por cada metro limpo na cidade. Precisamos de uma metodologia que possa garantir ao gestor, ao administrador, que trata de dinheiro público, a segurança necessária para fazer o pagamento”, finalizou o diretor.