Os militares receberam uma denúncia anônima, com informações de endereço de possível ponto de venda de entorpecentes. Ao averiguar, a equipe policial solicitou a presença do morador que, de imediato, correu e colocou um objeto fora da residência. Ao verificar, se tratava de um balde contendo substância aparentando ser cocaína. Foi encontrado outro tipo de droga no local, aparentemente skunk, além de balança de precisão e 3.150 reais em dinheiro.