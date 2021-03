Líder do Governo na Aleac diz que medidas mais duras virão dia 29 contra Covid-19 no Acre       

O deputado Pedro Longo discorreu nesta quarta-feira (17) sobre o encontro institucional realizado nesta terça-feira (16) com várias organizações da sociedade civil.

“Predominou o espírito de colaboração e se formou um convencimento que vem no sentido que a Aleac tem pugnado, e não há outro caminho do que o endurecimento das medidas”, disse. “É necessário agora reforçarmos o distanciamento social e não podemos cruzar o braço em relação às medidas possíveis”, disse anunciando que no final deste mês o Acre deverá ter restrição cada vez mais dura para evitar a sobrecarga do sistema de saúde.

Ontem, segundo ele, havia 13 pessoas na fila de espera por UTI no Acre.

“Chega um momento em que estamos todos cansados, principalmente os médicos que vivem situações muito difíceis”, disse. Está sendo preparado um decreto na PGE que deve ser publicado dia 29 de março aprofundados as restrições de mobilidade social no Acre.