  Jonas diz que são nas festas é que as pessoas estão se contaminando com Covid-19   

O deputado Jonas Lima voltou a pedir união de todos os poderes no combate ao novo coronavírus no Acre. Discorreu sobre a necessidade de diálogo entre as instituições e, para ele, o governador Gladson Cameli está sozinho nessa luta porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, não colabora.

Ele citou os casos de Covid-19 em sua família. Vários parentes foram ou estão infectados e ele vê a doença chegando nos lares das pessoas e “parece uma brincadeira porque comemos migalhas que caem do presidente da República”, disse, referindo-se à baixa quantidade de vacina disponibilizada ao Acre.

Lima diz que o cenário é de piora e, para chegar a essa conclusão, nem é necessário ser cientista. Ele pede que sejam fiscalizadas as festas noturnas, que é, segundo ele, onde ocorrem as contaminações -e não nas lojas de material de construção, por exemplo.