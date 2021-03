Visão Mundial doa sacolões, kits de limpeza e 3 mil máscaras para famílias pobres do Acre

A Visão Mundial começa nesta semana a entrega de 1.053 cestas básicas, 285 kits de limpeza, 380 kits de higiene pessoal, 120 galões de água mineral e 3.000 máscaras faciais que irão beneficiar cerca de 1040 famílias em situação de vulnerabilidade no Acre. A organização estima alcançar 6 mil pessoas com a ação, sendo 3,4 mil crianças e adolescentes. Entregas serão realizadas por meio de igrejas e organizações parceiras.

O Estado, que já vem sofrendo com as consequências da pandemia de COVID-19 e a falta de leitos hospitalares, agora também passa pela época de chuvas fortes, causando transbordo de rios e devastação, e que já deixou cerca de 150 mil pessoas desabrigadas, segundo dados oficiais. Além disso, a região tem sofrido com um surto de dengue e passa por uma crise humanitária, com mais de 400 migrantes, em especial haitianos, acampados na fronteira com o Peru.

“Com essa ação, a Visão Mundial busca dar apoio e garantir a proteção de crianças e adolescentes que foram atingidos pelas fortes chuvas e ampliar as medidas preventivas para conter a disseminação da COVID-19 nos municípios”, explica o Diretor de Relações Institucionais e Advocacy da ONG, Welinton Pereira.

Uma das principais preocupações é com a alimentação das famílias que ficaram desalojadas. Com a entrega das cestas básicas, estima-se conseguir prover cerca de 268.920 refeições a 6 mil pessoas (dessas, mais de 3.400 são crianças e adolescentes). Essa é parte da contribuição para redução das vulnerabilidades de segurança alimentar que a Visão Mundial está reunindo esforços para amenizar.

A entrega será realizada nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó e Quinari e será feita pela Visão Mundial com o apoio de quatro instituições locais parceiras: MEAP (Missão Evangélica de Assistência Aos Pescadores), JOCUM (Jovens Com Uma Missão), Instituto Feijó e Igreja Batista de Rio Branco.

Em virtude da situação pela qual o Acre tem passado desde fevereiro, a Visão Mundial decretou emergência de categoria 1 no estado e tem colocado em prática um plano de resposta. A ação tem duração total de 180 dias e o objetivo é, até lá, alcançar 12 mil pessoas, oferecendo suporte e garantindo seus meios de subsistência.

Para ajudar a responder a essa emergência, a Visão Mundial lançou uma campanha de arrecadação de doações voltadas, especificamente, para o Acre.