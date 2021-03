Rocha faz entrega de sacolões e kits limpeza a sete comunidades de Marechal Thaumaturgo

Com as doações da campanha SOS Acre, Juruá Solidário e as ações empreendidas pelo Governo do Acre e pelo Gabinete da Primeira-dama Ana Paula Cameli, a Prefeitura de Porto Walter e a Defesa Civil Municipal realizaram nesta terça-feira (16), a distribuição de mais de 250 cestas básicas, kits de limpeza, água mineral, roupas e colchões atendendo sete comunidades rurais do alto e baixo juruá, beneficiando centenas de famílias.

A ação foi coordenada pelo Prefeito César Andrade, e pelo vice Guarsônio Melo, e acompanhada conjuntamente pela primeira-dama Ana Flávia Melo, pelo vice-governador do Acre, Major Rocha, deputada Federal Mara Rocha, vereadores, representantes do Ministério Público do Acre, e da Secretaria de Estado de Assistência Social.

No ato, o Prefeito agradeceu a todos que ajudaram na campanha de doações e ressaltou a importância da união para ajudar os menos favorecidos, que foram atingidos pelos transbordamentos dos igarapés.