Roberto Duarte quer saber se governo vai ou não repassar sacolões aos estudantes: “dinheiro tem”

O deputado Roberto Duarte relembrou os episódios envolvendo denúncias na Secretaria de Estado de Educação e que já há um ano o Acre recebe dinheiro para compra da alimentação escolar.

“O governo está recebendo o dinheiro e por que não repassa sacolões aos alunos? Os órgãos de fiscalização precisam dar uma resposta à população”, disse.

Duarte se diz preocupado e lembrou que pediu esclarecimentos á Secretaria de Educação no ano passado e ainda não obteve resposta. “Qual respeito o governo e a Secretaria de Educação tem para com a Aleac?”, questionou.

Daniel Zen questionou também os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). “O que está sendo feito com eles?”, perguntou. “Com três casos, a Secretaria de Educação já pode pedir música no Fantástico”, ironizou ao lembrar o número de denúncias contra a SEE.

O Líder do Governo, Pedro Longo, observou que foi Gladson Cameli quem criou polícia especializada em combate à corrupção. Ele pediu que a presunção de inocência seja preservada, pois custa caro à democracia. “Há que se ter muita cautela. É importante que nada fique sem averiguação mas acho que todos são inocentes até que se prove o contrário”, disse.

Segundo Longo, os recursos do Pnae representam 10% do gasto com alimentação escolar. “90% das despesas são recursos próprios”, justificou o Líder do Governo.