Rio Branco tem quase 300 estabelecimento fiscalizados em final de semana de Lockdown

A fim de conter o avanço da pandemia, o governo do Estado, por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) do Acre, em apoio à Vigilância Sanitária de Rio Branco, está realizando dia e noite a fiscalização para o cumprimento das medidas contidas no decreto de n°8.260.

O decreto, publicado no Diário Oficial em 28 de fevereiro, restringe o funcionamento das atividades comerciais, sociais e religiosas durante a vigência da bandeira vermelha, classificação referente ao risco de contágio durante a pandemia do coronavírus. Em dias úteis, fica regulamentada a redução da capacidade de atendimento, e, nos fins de semana e feriados, a suspensão de todas as atividades essenciais e não essenciais, salvo exceções.

Nesta terça-feira, 16, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp) divulgou o balanço das ações de fiscalização realizadas durante o fim de semana, quando, além da suspensão de qualquer atividade, estavam proibidas a ocupação e a permanência em espaços públicos de lazer, como praças, parques e áreas de recreação.

Ao todo, durante o sábado, 13, e o domingo, 14, foram fiscalizados 278 estabelecimentos comerciais nas três regionais de Rio Branco. Desses, 112 foram notificados e sete autuados por desobediência ao decreto. Todos os locais públicos onde costumeiramente há grande circulação de pessoas foram isolados e foi mantida a fiscalização até o fim da noite de domingo. Foram mobilizadas 41 equipes com 96 servidores do Sistema de Segurança e Vigilância Sanitária, além de 34 veículos oficiais.

No interior

As ações de fiscalização para o cumprimento do decreto ocorreram simultaneamente nos 22 municípios acreanos, sendo registradas ocorrências apenas em Epitaciolândia, onde a Polícia Militar precisou cumprir uma ordem judicial para o fechamento de um supermercado; e em Cruzeiro do Sul, com a condução de pessoas por venda de alimentos e bebidas alcoólicas. Os demais municípios não tiveram registros de ocorrência.

Participação da População

Por meio dos números 181 e 190, a população também pode colaborar com denúncias que ajudem o Sistema de Segurança a cumprir as medidas necessárias para conter o avanço da pandemia. Por meio do Centro Integrado de Operações (Ciosp), o sistema recebeu, durante o fim de semana, 383 queixas que geraram ocorrência por desobediência às medidas contidas em decreto. As ações de fiscalização continuam durante a semana, nos períodos da manhã, tarde e noite.

“Considero positivo e satisfatório o trabalho desenvolvido pelos órgãos e instituições do Sistema de Segurança Pública estadual e municipal, tanto na capital como no interior. Este foi o primeiro fim de semana com a suspensão de todas as atividades e continuaremos a fiscalização durante toda a semana, trazendo o aperfeiçoamento necessário para que se torne ainda mais eficaz. Peço a colaboração de todos, para juntos sairmos o quanto antes dessa pandemia”, destacou Paulo Cezar dos Santos, secretário de Estado de Segurança.