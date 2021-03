Indignados, deputados exigem pedido de perdão de Bocalom aos garis agredidos pela PM na Zeladoria       

A sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre desta terça-feira (16) teve discursos ferozes contra a repressão aos trabalhadores da Zeladoria da Cidade, reprimidos com gás de pimenta.

“O que vimos entra na história de Rio Branco: pessoas que cuidam da nossa cidade foram reprimidos com gás de pimente e empurrões”, disse o deputado Jenilson Leite.

Quando se é eleito um dos primeiros deveres é respeitar a população, disse Leite. Para além de qualquer apuração, o deputado Jenilson repudiou e exigiu pedido de desculpas de parte do prefeito que mandou a PM e do governador Gladson Cameli, o qual, segundo Leite, autorizou a ação da tropa de choque.

Nenhuma alegação é razoável para justificar o atraso dos salários. Se havia erro na gestão passada também não é justificativa. “Agora, deixar um trabalhador dois meses sem receber. Que falta de compromisso com o trabalhador. O que é isso, prefeito?”.

Sobre os acontecimentos na Zeladoria da Cidade ocorridos nesta segunda-feira (15), O deputado Roberto Duarte entende que a prefeitura deve realmente revisar os contratos de limpeza. “Se houver erro a prefeitura deve tomar providências”, disse. “Agora isso não é pano de fundo para meter a ripa, jogar gás de pimenta em trabalhador. Principalmente esses que são essenciais para manutenção da nossa querido Rio Branco”, afirmou Duarte.

“Cadê o diálogo? Porque o prefeito não foi dialogar com os trabalhadores. Já temos notícia de que há gente com ordem de prisão decretada porque não pagou a pensão alimentícia devido aos salários atrasados”, disse, removendo o gabinete militar de responsabilidades e reafirmando que a culpa é do “mandante maior do município”.

Contratos superfaturados não justificam a violência. “Se o prefeito não pedir perdão vai levar essa mácula para o resta da vida”, comentou o deputado do MDB.

O deputado Edvaldo Magalhães disse que as imagens da ação policial na Zeladoria são “chocantes”. Segundo ele, as imagens dizem: “que covardia”.