Café clonal de Acrelândia é levado para cultivo em Feijó

A Prefeitura de Feijó através da Secretaria Municipal de Agricultura, enviou um caminhão ao ramal do Granada em Acrelândia, para efetuar o transporte de mais 10 mil mudas de café clonal.

O plantio do café clonal em Feijó é fruto de um grande esforço da Secretaria de Agricultura do município, e conta ainda com a parceria do Banco da Amazônia (Basa) e da Agroterra.

“Graças a deus, o prefeito Kiefer Cavalcante, apoio os produtores do município, e sempre oferta as melhores soluções para atender ao povo do campo” reforça o Secretário.

Inicialmente, as mudas de café clonal que estão sendo trazidas de Acrelândia para Feijó, atenderá quatro produtores rurais da cidade.