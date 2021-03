O deputado Antônio Pedro lamentou nesta terça-feira (16) as mortes decorrentes da Covid-19 no Acre e que infelizmente as vacinas ainda vão demorar a chegar a todas as pessoas. “Hoje, um ano completando nesse problema, vamos pedir misericórdia a Deus”, disse.

A deputada Antônia Sales pediu nesta terça-feira (16) que os governadores da região Norte se unam em favor do combate à pandemia da Covid-19 –e de modo pragmático porque, segundo ela, de que adiantam obras se não há pessoas para usufruí-las?

Ela parabenizou as instituições que ajudam no enfrentamento ao novo coronavírus no Acre e voltou a pedir a instalação do tomógrafo do Hospital do Juruá, que já está comprado e entregue.