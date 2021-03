SOS Acre: MPAC recebe doação de 200 cestas básicas do ITPAC Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça de Cruzeiro do Sul, conheceu na última quarta-feira (10) as instalações do ITPAC Cruzeiro do Sul, instituição de ensino recém-instalada no município que está ofertando o curso de medicina e já conta com 100 alunos em duas turmas.

A visita contou com a presença do promotor de Justiça e coordenador do GPRD Juruá, Iverson Bueno, e do diretor geral do ITPAC Cruzeiro do Sul, Ernani Benincá. Na ocasião, o Instituto realizou a doação de 200 cestas básicas e 200 garrafas d’água para a campanha SOS Acre, promovida pela MPAC e parceiros. Os donativos serão destinados às famílias do Juruá afetadas pelas enchentes no estado.

O promotor de Justiça Iverson Bueno elogiou as instalações modernas do Instituto e destacou o ganho para o município e toda a região do Vale do Juruá com a chegada de um curso de medicina.

“Além de uma estrutura nova, confortável, adequada e moderna para o curso, o instituto se sensibilizou com a situação que enfrenta Cruzeiro do Sul e resolveu fazer a doação de 200 kits para a campanha SOS Acre. Isso demonstra a sensibilidade e a função social do ITPAC com nossa cidade, preocupando-se não somente com o aspecto econômico da atividade, mas também trazendo esse lado social que a empresa busca implantar cada vez mais na nossa região”, ressaltou.

O diretor-geral do ITPAC Cruzeiro do Sul frisou que o instituto realizou ainda doações para outras campanhas com o mesmo objetivo, chegando ao total de 793 cestas básicas doadas. Ele falou sobre a doação e afirmou que o instituto pretende atuar em parceria com o MPAC em outros projetos.

“É um enorme prazer ter a possibilidade de ajudar. Conhecemos as iniciativas que o MPAC tem desenvolvido no decorrer dos últimos anos na cidade e na região, de cunho social, e vimos nisso um grande potencial de trabalharmos juntos. Tenho certeza de que faremos muitas parcerias em prol da sociedade e ajudando a comunidade carente com extensão, pesquisa e ensino, utilizando estruturas nossas e do MPAC”, disse.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC