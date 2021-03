Palco da guerra do Acre com Peru é tombado como patrimônio histórico de Marechal Thaumaturgo     

Da

Prefeitura de Marechal Thaumaturgo

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, sancionou ainda no seu primeiro mandato, o projeto de lei – de autoria do ex-vereador João Luciano (hoje secretário municipal de agricultura) que torna as Trincheiras da Foz do Rio Amônia como patrimônio histórico da cidade. Também conhecido como Seringal Minas Gerais, o local foi cenário da luta entre acreanos e peruanos, para se tornar território brasileiro.

O episódio foi registrado em 1904 e ficou conhecido como “A Batalha do Amônia” ou “Guerra da Trincheira”. Em 5 de novembro de 1904, depois de três dias de luta armada, os peruanos se renderam, e os brasileiros, comandados pelo então prefeito da região do Alto Juruá, o militar Marechal Thaumaturgo de Azevedo, saíram vitoriosos.

O prefeito Isaac Piyãko diz que a medida visa, principalmente, o turismo sustentável e também a preservação da área que estava sendo ocupada sem nenhuma conscientização, o que acaba com o cenário histórico.

“Fizemos esse decreto para tonar público e também trabalhar para que o local seja um ponto turístico de resgate da história e cultura da cidade. E que possamos promover a economia também”, defende Piyãko.

Ele diz ainda que a cidade está no mapa turístico do país e que precisa cada vez mais valorizar esses espaços. “Existe uma grande possibilidade de Marechal Thaumaturgo se tornar um dos municípios com grande influência econômica a partir do turismo sustentável, que valoriza de fato a cultura, a floresta e essa região que é de fronteira”, enfatiza.

A ideia é deixar o espaço como o resgate histórico da fundação da cidade. No decreto, o gestor diz ainda que fica sob competência de o município demarcar a área exata a ser preservada. Piyãko não descarta, inclusive, a construção de um museu.

“Um espaço para retratar um pouco essa história de Marechal Thaumaturgo. Não só ter um espaço como conquista, mas ter um local que resgata essa história do ciclo, do trabalho e das mudanças da cidade”, finaliza.

Apesar de toda a luta em 1904, o status de município só veio em 1992, quando se desmembrou da condição de distrito de Cruzeiro do Sul para a cidade de Marechal Thaumaturgo, pela lei estadual nº. 1029, de 28 de abril de 1992, sancionada pelo então governador Edmundo Pinto, um mês antes de ser assassinado.

Por Cleudon França ([email protected]).