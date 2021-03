Oportunidade de carreira: Forças Armadas tem vagas com inscrições abertas

As Forças Armadas oferecem diversas oportunidades para ingresso na carreira militar. Mais de 1,2 mil vagas estão abertas para brasileiros na Marinha e na Aeronáutica. O Exército, por sua vez, programa o lançamento de, pelo menos, três editais em abril deste ano. As vagas, para homens e mulheres, exigem nível médio ou superior.

Dentre os certames com inscrições abertas estão os concursos de Admissão à Escola Naval, de Soldado Fuzileiro Naval, de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais e do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica. As seleções para o quadro do Exército são para combatentes na Escola de Sargentos das Armas e nas áreas de logística, saúde e música, na Escola de Sargentos de Logística.

Escola Naval

A Marinha oferece 20 vagas para a Escola Naval, sendo 12 para mulheres e oito para homens entre 18 e 23 anos e que tenham concluído o ensino médio. Os interessados podem se inscrever até domingo (14) pelo site www.marinha.mil.br/sspm ou acessar o edital. As provas online serão aplicadas na primeira quinzena de junho, em vários estados. O ciclo escolar dos aprovados é de quatro anos como Aspirantes de Oficiais do Corpo da Armada, do Corpo de Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes de Marinha.

Soldado Fuzileiro Naval

O concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais prevê 960 vagas para as turmas I e II de 2022. A inscrição vai até 26 de março pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn. O certame abrange apenas brasileiros do sexo masculino com idade entre 18 e 22 anos e ensino médio completo. A data da prova ainda será definida no edital.

Sargento Músico da Marinha

O Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) está com inscrições abertas até 13 de abril. São 33 vagas em 14 áreas distintas como canto, percussão, trompete, entre outros. Podem participar da seleção, homens e mulheres de 18 anos a 25 anos com nível médio completo. O cadastro pode ser feito no site www.marinha.mil.br/cgcfn. A primeira etapa da seleção será o Exame de Escolaridade, que ocorrerá em 19 de junho.

Sargento da Aeronáutica

As inscrições para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2022) encerram em 17 de março. São 223 vagas nacionais, acessíveis para homens e mulheres de 17 a 24 anos. As oportunidades abrangem os seguintes setores: controle de tráfego aéreo, equipamento de voo, guarda e segurança, mecânico de aeronaves e outras. As turmas iniciam no primeiro semestre de 2022 com duração aproximada de dois anos. Os interessados podem se inscrever pelo site http://www.fab.mil.br/eear.

O Exército programa para o início de abril o lançamento dos editais para formação de combatentes na Escola de Sargentos das Armas (ESA), localizada em Três Corações, Minas Gerais, e para oficiais de logística, de saúde e na área de música na Escola de Sargentos de Logística (EsLog), situada no Rio de Janeiro.

Os certames contemplarão homens e mulheres com idade mínima de 17 e máxima de 25 anos, para a formação de combatentes, e 26 anos para os demais cursos. Todos exigem nível médio completo, sendo que os candidatos para formação em saúde devem ter o curso de Técnico de Enfermagem e os músicos devem ter formação na área. A quantidade de vagas será definida em cada edital e os interessados podem acompanhar pelo site www.eb.mil.br/web/ingresso/militar-de-carreira.