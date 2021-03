Exército mantém Operação Enchente em apoio às famílias alagadas do Acre

Entre os dias 5 e 11 de março, o Exército Brasileiro, por meio do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), apoiou a população atingida pelas enchentes no Acre em coordenação com o Serviço Social do Comércio (SESC) do Estado. A ação aconteceu no âmbito da Operação Enchente, que teve o objetivo de transportar e distribuir cestas básicas, kits de limpeza e água mineral nas cidades de Rio Branco, Feijó, Taraucá e Cruzeiro do Sul, todas no Acre.

O 7º BEC disponibilizou 20 militares e três viaturas para apoiar o SESC na distribuição dos gêneros à população das cidades atingidas pelas enchentes nos últimos dias. Ao todo foram distribuídas mais de três mil cestas básicas, 2,7 mil kits de limpeza e 2,8 mil fardos de água mineral.