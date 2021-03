Por lockdown, PM acaba com farra em bar da comunidade Liberdade, em Cruzeiro do Sul

Homens do Pelotão Ambiental e Grupamento de Operações Especiais receberam uma denúncia do funcionamento de um bar ilegal na Comunidade Liberdade e foram conferir.

As guarnições encontraram bar em pleno funcionamento com várias pessoas durante a fiscalização onde durante as buscas foram apreendidas uma espingarda calibre 32 com 7 munições intactas, 2 quartos de uma cútia (arne de caça).

O dono do estabelecimento comercial informou que não tinha nenhum tipo de licença para funcionamento e que era sabido do decreto Estadual que estabelecia o lockdown nos finais de semana e feriados.

Mediante constatação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, crime ambiental e a desobediência do decreto estadual de restrição de funcionamento por causa da Covid-19 foi dada voz de prisão ao dono do Bar e conduzido à delegacia de Cruzeiro do Sul para que possa ser tomada às providências cabíveis.