Pacientes com Covid-19 são transferidos para Cruzeiro do Sul e Manaus

Ao menos oito pacientes devem ser transferidos de Rio Branco para seguir tratamento contra Covid-19 em outras cidades. Segundo o boletim divulgado às 16h29 deste domingo (14) pela Secretaria de Estado da Saúde, dois pacientes já estão com leitos regulados para transferência para a cidade de Cruzeiro do Sul aguardando apenas a aeronave.

Outros seis pacientes também já estão com leitos de UTI regulados pelos SUS para transferência via Força Aérea do Brasil (FAB), para a cidade de Manaus, aguardando também a chegada da aeronave.

“O Estado segue confiante na ajuda do Governo Federal e demais Rstados como Amazonas”, diz o boletim produzido pela Secretaria de Estado da Saúde, sugerindo que outros pacientes devem ser transferidos do Acre.