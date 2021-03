Noite de lockdown é marcada por festas, bebidas e aglomeração na Capital

Mesmo com o decreto governamental para conter o avanço da Covid-19 e o colapso que o sistema de saúde enfrenta com 100% dos leitos ocupados, vários acreanos ignoraram a primeira noite de lockdown nesse sábado, 13, em Rio Branco. Algumas festas foram localizadas com aglomeração de pessoas regada a churrasco, bebidas alcoólicas, piscina e som alto.

A Polícia Militar através do Ciosp recebeu denúncias anônimas informando várias “festinhas” em residências, condomínio de luxo e na zona rural de Rio Branco. Umas das primeiras ocorrências registrada foi em um condomínio de luxo localizado após o Lago do Amor. Populares informaram à polícia de uma festa no condomínio com aproximadamente 50 pessoas aglomeradas.

Uma outra ‘farra’ registrada pela polícia foi no bairro Wanderley Dantas, na rua João Florêncio, em uma residência havia várias pessoas aglomerando.

A polícia encerrou também uma festa em uma residência localizada na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales e nas zonas rurais em propriedades particulares localizadas na Estrada do Quixadá e Porto Acre. Em ambos lugares, todos os participantes estavam sem máscara, sem usar álcool em gel e parecia não se preocupar com o vírus da Covid-19, que já matou 1.116 pessoas no estado.

“Foram todos revistados, mapeados e os nomes anotados, em seguida as festas foram encerradas e todos foram mandados para suas casas”, disse um sargento da Polícia Militar.