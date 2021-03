Michele Miranda apresenta melhora clinica e Alan Rick Agradece orações

A esposa do deputado federal Alan Rick, que está internada por complicações da Covid-19, apresentou melhoras em seu quadro clínico e laboratorial. Conforme boletim médico divulgado neste domingo, 14, Adriana Michele Miranda vem evoluindo nas últimas 24 horas com melhora clínica e laboratorial progressiva.

“Está com parâmetros de suporte ventilatório baixos, com melhora da oxigenação sanguínea, sem necessidade de suporte hemodinâmico, com as demais funções fisiológicas normais e com sinais de melhora do quadro pneumônico infeccioso”, informou o médico Thor Dantas.

Alan Rick agradeceu as mensagens de apoio e as orações que vem recebendo por Michele e seu filho recém-nascido, Pedro, que nasceu por meio de parto de emergência.

“Pedro está saudável, recebendo uma fórmula mais calórica de leite, o que ajudou na icterícia, que está leve, sem indicação de fototerapia. Perdeu 5% do peso o que é normal a considerar a falta da mãe e da amamentação”, garantiu a médica.

O deputado destaca que as palavras de fé que tem recebido o tem ajudado nesse momento difícil. “Oramos também por todas as famílias que enfrentam essa doença terrível”, finalizou.