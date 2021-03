Internação de idosos com mais de 90 anos cai 20% depois de início de vacinação

Do

Poder360

Pouco mais de 1 mês depois do início da campanha de vacinação no Brasil, o número de novas internações de idosos com 90 anos ou mais por covid caiu 20% no país. No mesmo período, houve alta de 10% no número geral de hospitalizações pela doença.

Na faixa etária dos 30 aos 39 anos, o aumento foi de 50%. A campanha de imunização no país teve início em 18 de janeiro com a vacinação de profissionais de saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência ou com mais de 90 anos.

O levantamento foi publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo neste domingo (14.mar.2021), a partir de informações de 253.054 mortes registradas no Sivep-Gripe, do SUS (Sistema Único de Saúde), do Ministério da Saúde.

Em números absolutos, as hospitalizações de pessoas com 90 anos ou mais caíram de 528 na última semana epidemiológica de janeiro (1ª após o início da vacinação) para 425 na última semana de fevereiro, quando o programa de imunização completava 5 semanas.

Se considerado todo o grupo de idosos, ou seja, brasileiros com 60 anos ou mais, também houve uma queda nas internações, ainda que tímida: 2,7% (de 9.327 para 9.073 casos no período). Na maior parte dos estados, a vacinação de idosos com menos de 75 anos ainda não começou.

O número de novas internações por covid em todas as faixas etárias subiu de 16.699 para 18.347 (alta de 10%). Entre a população de 30 a 39 anos, na qual foi registrado o maior aumento porcentual (50%), as novas internações passaram de 1.292 para 1.767 no intervalo analisado.

Na 6ª feira (12.mar), o Poder360 mostrou, com base no mesmo banco de dados, que a participação da faixa etária de 30 a 59 anos no total de mortes pela covid-19 aumentou nos últimos 4 meses. Em dezembro, esse grupo representou 20,3% dos óbitos, mas os dados preliminares de março indicam que o percentual chegou a 26,9%.