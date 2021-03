“Há tempo para tudo”, diz Gladson sofre superação à Covid-19 no Acre     

O governador Gladson Cameli citou o versículo do livro bíblico de Eclesiastes para manter o ânimo da população no enfrentamento ao novo coronavírus. “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu”, citou. Essa expressão está contida no capítulo 3.

“Por isso, eu creio que Deus livrará o Acre, o Brasil e o mundo dessa pandemia. Quero agradecer à Ele e a todos que não desistiram de continuar lutando para que sejamos vitoriosos nesta batalha”, completou o governador.

Ele pede que as pessoas continuem trabalhando, acreditando que com união esse desafio será superado.

“Um domingo de paz e superações. Fiquem em casa, por você, por sua família e pelo seu próximo”, pediu o governador.