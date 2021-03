Fiocruz doa 1,3 mil testes de Covid-19 para famílias alagadas do Acre

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através do programa de pós-graduação em Medicina Tropical, fez doação de testes rápidos de covid-19 para municípios do Acre. A logística de distribuição será feita pela Ufac. A assinatura do documento de entrega dos testes ocorreu na última quinta-feira, 11/3, no gabinete da Reitoria.

O município de Sena Madureira recebeu 300 testes; Porto Acre, cem testes. Os próximos municípios contemplados serão Tarauacá e Feijó, que receberão 900 testes. “A Fiocruz já é uma parceira da Ufac, inclusive no nosso mestrado e doutorado em Saúde Coletiva”, disse a reitora Guida Aquino. “Agora mais uma parceria está vindo, com aquisição dos testes rápidos para covid-19, produzidos pela fundação e, portanto, de qualidade assegurada.”

A prioridade é testar moradores de regiões atingidas pelas enchentes. “Principalmente devido haver aglomeração nos abrigos, trazendo maiores chances de contaminação; essa foi uma preocupação nossa”, disse o representante do Medicina Tropical, Leandro Siqueira.

Além disso, a Ufac, através de futura doação do Medicina Tropical, poderá realizar testes rápidos em servidores da instituição, mediante uma seleção prévia. Um treinamento para aplicação dos testes com eficácia está sendo planejado.

Também estiveram presentes no protocolo de entrega o vice-reitor Josimar Batista e a responsável técnica do hospital de campanha de Sena Madureira, Maria Olinda. (Ufac)