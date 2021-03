Praças e parques públicos de Rio Branco são isolados em cumprimento ao decreto

Fazendo valer as normas contidas no decreto estadual N° 8.260, a Polícia Militar, em apoio à Vigilância Sanitária de Rio Branco, isolou áreas públicas como praças, parques e áreas de recreação, na manhã deste sábado, 13.

O decreto restringe a ocupação e a permanência de pessoas em espaços públicos destinados ao lazer, de qualquer forma, razão ou número, excepcionalmente nos finais de semana e feriados.

A fiscalização desses espaços, com base nos critérios estabelecidos para funcionamento das atividades comerciais, ocorre desde a última quinta, 11. A concentração para início da força tarefa se inicia em frente ao prédio da administração geral de Polícia Militar, logo nas primeiras horas do dia, de lá seguem para atuação efetiva nas três regionais da capital.

As ações de fiscalização ocorrerão diariamente, seja em dia útil, finais de semana ou feriados, nos três turnos, manhã, tarde e noite.

“Todas as forças de segurança estão empenhadas para o cumprimento do decreto. Estive visitando os bairros da cidade pela manhã e me certifiquei de que a fiscalização está sendo cumprida. Pedimos a colaboração das pessoas, comércios e entidades sociais para evitar aglomerações ou descumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Estamos fazendo a nossa parte, mas a sociedade precisa colaborar”, explicou Paulo Cezar dos Santos, secretário de Estado de segurança.