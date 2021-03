Na manhã desta quinta-feira, 11, o 4º BEPCIF em Cruzeiro do Sul juntamente com a Defesa Civil Municipal realizaram a remoção de famílias que estavam nos abrigos. O rio Juruá deu vazante e as pessoas podem retornar para suas casas.

Um total de 12 famílias foram retiradas das Escolas Padre Arnold e Valério Caldas, a guarnição composta por seis bombeiros militares ajuda as famílias com seus pertences e locomoção.

O CBMAC não para! Os militares sempre estão de prontidão para ajudar.