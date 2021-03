Ao fiscalizar lockdown, PM apreende madeira ilegal em Cruzeiro do Sul

Neste sábado (13), homens do Pelotão Ambiental durante fiscalização do lockdown nas comunidades da BR 364 se deparou com uma caminhonete Ford F1000 de cor preta na comunidade Campinas transportando aproximadamente 1,9m³ de madeira ilegal extraída do Ramal 7.

Mediante constatação dos crimes ambientais do artigo 46 parágrafo único da lei 9.605 de 98 foi dada voz de prisão ao autores e conduzido à delegacia de Cruzeiro do Sul e acionado o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) para que pudessem ser tomadas as providências administrativas cabíveis.