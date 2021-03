PRF apreende espingarda e dinheiro suspeito em abordagem na BR 317

urante fiscalização na BR 364, em Rio Branco a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que portava ilegalmente uma espingarda calibre 16. O flagrante ocorreu na tarde da última quinta-feira (11).

A arma que não tinha registro nos sistemas estava escondida embaixo do banco traseiro do veículo junto com três munições intactas do mesmo calibre. Além disso, os policiais encontraram a quantia de R$27.270,00 reais, que o condutor não soube precisar a origem.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil, onde também foi entregue a arma de fogo apreendida, o veículo VW/Novo Voyage Cl, um aparelho celular e documentos do condutor.