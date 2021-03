A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, realizou por volta das 6 horas, operação que resultou na apreensão de uma espingarda, calibre 16 e algum entorpecente.

O caso ocorreu o longo do Bairro 2° Distrito em Sena Madureira, no decorrer da operação conjunta entre as Policiais Civil e Militar.