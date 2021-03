MPAC e TJAC recebem 15 toneladas em doações da Cruz Vermelha para a campanha “SOS Acre”

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) começaram a receber nesta quinta-feira, 11, as primeiras 15 toneladas de donativos referentes a um total de 50 que serão doadas pela Cruz Vermelha brasileira à Campanha “SOS Acre”. As doações recebidas pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e pela presidente do TJAC, desembargadora Valdirene Cordeiro, serão destinadas às famílias afetadas pela alagação no estado.

“O Ministério Público do Acre fica extremamente grato por mais essa contribuição que a campanha SOS Acre recebe, agora vindo da Cruz Vermelha, que é referência em socorro voluntário no Brasil. Essa iniciativa vai ajudar milhares de pessoas que precisam de auxílio nesse momento e em nome do MPAC eu gradeço imensamente à instituição e ao Tribunal de Justiça, que tem sido um aliado muito importante da nossa campanha”, disse a PGJ.

A Cruz Vermelha é uma instituição internacional e atua especificamente nas questões de ajuda humanitária, desastres naturais, entre outras situações de emergência pública.

“Nós recebemos um chamado através de nosso monitoramento quanto a situação do Acre e começamos uma mobilização para apoiar o estado. Nós conseguimos arrecadar aproximadamente 50 toneladas de alimentos que começaram a chegar ontem a Rio Branco e segue pelas próximas semanas”, disse Leonardo Ali, coordenador do Departamento Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (GRD), da Cruz Vermelha no Brasil.

Na doação constam equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos, material de limpeza, material de higiene pessoal, repelentes e itens de desinfecção. Os itens foram armazenados no Circulo Militar em Rio Branco, com logística estruturada pelo TJAC e com o apoio do Exército Brasileiro, por meio do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS). A partir de hoje já seguem para doações.

“Esse é um momento que exige a união de todos. O Poder Judiciário está empenhando, por meio de seus servidores e magistrados, a colaborar no que for possível para ajudar todos que foram impactados com a crise que assola o estado. Agradecemos muito a todo o trabalho e parceria da Cruz Vermelha Brasileira, e a todas as pessoas e empresas que estão ajudando o povo do Acre”, disse a desembargadora Waldirene Cordeiro.