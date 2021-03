Jovens detidas no Mato Grosso do Sul traziam skank para revender no Acre

Nesta quinta-feira (11/3) por volta das 2h, a Guarnição da Polícia Militar prende duas jovens por tráficos de drogas em Maracaju.

Ao abordar o ônibus que faz o itinerário Ponta Porã-MS à Campo Grande-MS, durante a entrevista com os passageiros a Srª de 23 anos apresentou certo nervosismo, ao ser questionada sobre sua viagem.

Ao ser solicitada a revista de sua bolsa, foi encontrado no interior 3 tabletes envoltos em fita adesiva contendo substância análoga à maconha que após pesados totalizaram 3,080kg , mais 2 tabletes envoltos em fita adesiva com substância análoga à Skank, que após pesados totalizaram 2,230kg.

Indagada, respondeu que é residente no Estado do Acre, porém está trabalhando em uma boate, sendo que decidiu vender um celular e comprar o material (drogas) para levar para seu Estado e revender.

Informou ainda que pagou cerca de R$ 500 pelas drogas e venderia por cerca de R$ 4 mil o quilo.

No mesmo ônibus, outra passageira de 18 anos que levava uma bolsa do tipo mochila de cor rosa, foi encontrado no interior da bolsa 6 tabletes envoltos em fita adesiva contendo substância análoga à maconha que após pesados totalizaram 7.250kg.

Indagada, informou que é residente no Estado do Acre, porém está trabalhando em uma boate, a mesma informou que conhecia uma pessoa que vendia drogas, tendo a depoente decidido então comprar o material e revender em sua cidade no Acre a fim de ajuntar dinheiro.

Informou ainda que pagou cerca de R$ 1 mil pelas drogas e venderia por cerca de R$ 4 mil o quilo.

Diante dos fatos foi-lhe dada voz de prisão, bem como cientificadas de seus direitos constitucionais, sendo então conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.